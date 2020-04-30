شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توافق على تصدير 151 طن تقاوى علف ونباتات طبية لـ4 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية التابعة للوزارة، وافقت علي تصدير 151 طنا من التقاوي للإمارات العربية المتحدة والسعودية والهند وسلطنة عمان تشمل عددا من المحاصيل العلفية والنباتات الطبية والعطرية، مؤكدا أن جميع التقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.

وأوضح تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية التابعة للوزارة، التي حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أنه تمت الموافقة علي تصدير 132 طنا من تقاوي البرسيم المصري لصنف بلدى 1 لدولة الهند، بالإضافة إلي تصدير 4 الآف كيلو جرام من تقاوى البرسيم الحجازي لسلطنة عمان، وتصدير 250 كيلو جرام من تقاوي الريحان للسعودية، وإعادة تصدير 3 الآف و500 كيلو جرام من تقاوي برمودا جراس غير مقشورة للسعودية، فضلا عن تصدير 12 ألف كيلو جرام تقاوى محاصيل أعلاف للذرة المكانس وحشيشة السودان والبرسيم الحجازى، مشير الى أن التقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والضوابط التي تطلبها دول التصدير.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

فيما تواصل لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقاتها علي تصدير شتلات الفاكهة والتقاوى سواء ذرة شامية وتقاوي أعلاف ودخن وبرسيم حجازي ، وأكدت لجنة التقاوى أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير ، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.