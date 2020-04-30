شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجربة أداء الامتحان من المنزل لطلاب الثانى الثانوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من المنازل، اليوم في اللغة العربية، وينشر الخليج 365" صور أثناء أداء الطلاب امتحاناتهم من المنازل، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة في الصفين الأول والثانى الثانوى امتحاناتهم التي انطلقت أمس ومستمرة حتى 20 مايو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلي مجموعتين، حيث يؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".



طلاب الثانى الثانوى يؤدون الامتحان من المنزل

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طلاب الثانى الثانوى يؤدون الامتحان من المنزل طلاب الثانى الثانوى يؤدون الامتحان من المنزل



طلاب الثانى الثانوى يؤدون الامتحان من المنزل طلاب الثانى الثانوى يؤدون الامتحان من المنزل





طلاب الثانى الثانوى يؤدون الامتحان من المنزل



