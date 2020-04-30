شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصاد 3000 فدان بنجر غرب المنيا وإقبال شركات السكر على المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا متضمنا بدء أعمال حصاد بنجر السكر، فى مساحة 3 آلاف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضى بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25 طنا للفدان، وتم التعاقد عليها مع ثلاثة شركات لإنتاج السكر وهى النوبارية وأبو قرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة، مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اعتمد خطة التوسعات المستقبلية للمشروع مع بدء الموسم المقبل فى الزراعة سبتمبر المقبل.

وأضاف عبدالعال اليوم الخميس، أن أهم ما يميز إنتاج البنجر فى مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلي 23%، وهو ما يضفى ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر فى المشروع ويرفع من عائد زراعته فى أراضى المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلى 5 الآف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلى أن أن نجاح زراعة البنجر فى المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد على أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

وأوضح المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا إن البنجر المنزرع فى المنطقة يتميز بمحتوى البنجر من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر فى التنافس على التعاقد علي شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتى تراوحت فيما بين 84 الى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعى صناعى بها.

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يأتي ذلك بينما أعلن “أيمن عبدالعال”، بدء أعمال حصاد 1000 فدان تم زراعتها بالقمح ضمن المساحات المخصصة للمشروع لمختلف المحاصيل الشتوية والبالغة 20 ألف فدان تتوزع على زراعات القمح وبنجر السكر والمحاصيل الشتوية المستهدف زراعتها في أراضي المشروع، مشيرا إلي إنه تم تطبيق الممارسات الجيدة في الحصاد الآلي للحد من الفاقد خلال مراحل الإنتاج والتداول علي أن يتم توريد محصول القمح إلي الصوامع التابعة لوزارة التموين بمحافظة المنيا.

وأشار المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، إنه تم الإعتماد في النظام الزراعي بالمشروع علي استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.

وقال عبدالعال ان مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية(صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذي يأتي ضمن مشروع السيد رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.