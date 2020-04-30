شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الوفيات 162 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، انه تم تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الاصابات بالفيروس وصل إلى 22753 حالة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن إجمالى حالات الشفاء من فيروس كورونا داخل المملكة وصل إلى 3163 حالة، وأن إجمالى حالات الوفاة وصل إلى 162 حالة.

واستعرض متحدث وزارة الصحة السعودية، كيفية ارتداء الكمامات والحرص على تغطية الأنف والفم ضرورى، مشددا على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية المتبعة داخل المملكة.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار بشكل كبير فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و220 ألف حالة إصابة، وتقترب حالات الوفاة من 230 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 2329، والكشف عن 549 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الإصابات 2003، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92 حالة، وتم تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 106498

وفيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المغرب إلى 4321، وتسجيل 3 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 168، وفيما تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن لقادمين من الخارج، ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة، وتسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 356 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، اواخر العام الماضى ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ومن ثم إلى عدد كبير من دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية فى مختلف دول العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.