شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الإجراءات الوقائية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، إجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة المستجدات بالمحافظات وتوافر السلع والإجراءات الوقائية بالمحافظات. Advertisements وكان رئيس الوزراء ، قد وجه المحافظين خلال الإجتماع الأخير بأهمية الالتزام الشديد بتطبيق إجراءات حظر التحرك الجزئي التي تم إعلانها، بما يعكس صورة من الجدية والالتزام خلال شهر رمضان المعظّم، مع ضرورة فرض تنظيم أكبر على الحركة المرورية، ووضع خطط واضحة للتنسيق مع مختلف الخدمات بالمحافظة.

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