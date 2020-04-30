شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يتقدم بشكوى للأعلى للإعلام لوقف برنامجى رامز جلال وفيفي عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، فى بيان اليوم الخميس، تقدمه بشكوى رسمية إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ضد برنامجى "رامز مجنون رسمى" و"خللى بالك من فيفى" واللذين يعرضان حالياً على قناة إم بي سي مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى البيان أن لجنة الرصد الإعلامى بالمجلس قد رصدت العديد من المخالفات بهذين البرنامجين، فمقدم برنامج "رامز مجنون رسمى" يعتمد على إهانة الضيوف والتنمر عليهم بصورة فجة، والإساءة الكبيرة إلى الضيفات السيدات والتقليل من شأنهن، وبرنامج "خللى بالك من فيفى" يسخر من مرضى الصرع ويستهزئ بأصحاب البشرة السمراء بما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، بالإضافة إلى خلوهما من القيمة الفنية، والأخلاقية.



كما أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة على خطورة هذه البرامج كونها تؤثر بشكل كبير على سلوكيات النشء وتصدر له العديد من القيم السلبية ومنها العنف والقسوة والاستمتاع بتعذيب الاخرين، والتنمر والسخرية من المرض .

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وطالبت الدكتورة مايا مرسي المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقف بث هذه البرامج المسيئة .

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالمجلس القومي للمرأة المنبثقة من لجنة الإعلام تعمل على متابعة ورصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2020، ويعتمد الرصد على الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس ٢٠١٨ وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعيار إعلامي لتناول صورة المرأة في وسائل الإعلام، وتقوم اللجنة بارسال جميع المخالفات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.