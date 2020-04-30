شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الصين بتقولك "كورونا راجع راجع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يتساءل العالم متى ستنتهي الأزمة ويختفي فيروس كورونا القاتل وتعود الحياة لطبيعتها؟، تناقلت وسائل إعلام دولية تحذيرات لعلماء وباحثين صينين جاء فيها أن فيروس كورونا لن يختفي مثلما حدث مع فيروس سارس قبل 17 عاما .
وقال جين تشى مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية من المحتمل جدا أن يكون كورونا وباءً يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميا ومستمرا بالتواجد داخل الأجسام البشرية.
ولمعرفة السبب وراء ذلك شاهد الفيديو التالى..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الصين بتقولك "كورونا راجع راجع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.