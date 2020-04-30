شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الصين بتقولك "كورونا راجع راجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يتساءل العالم متى ستنتهي الأزمة ويختفي فيروس كورونا القاتل وتعود الحياة لطبيعتها؟، تناقلت وسائل إعلام دولية تحذيرات لعلماء وباحثين صينين جاء فيها أن فيروس كورونا لن يختفي مثلما حدث مع فيروس سارس قبل 17 عاما .

وقال جين تشى مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية من المحتمل جدا أن يكون كورونا وباءً يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميا ومستمرا بالتواجد داخل الأجسام البشرية.

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ولمعرفة السبب وراء ذلك شاهد الفيديو التالى..