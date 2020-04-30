شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.. وهذه هى المواعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة القومية للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي اليوم الخميس، صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة التى كلف لها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه، فيما تم تعديل موعد صرف المنحة لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2020، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو 2020 التي كانت محددة من قبل.

وكان وزير الاتصالات عمرو طلعت أكد أمس، أن تعديل موعد صرف المنحة لمن تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، يأتي كذلك لتجنب ازدحام المواطنين، وحفاظاً على سلامة وأمن الموظفين والمواطنين في المكاتب البريدية.

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تجدر الإشارة إلى أن صرف هذه المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد بدعم هذه العمالة؛ لمساعدتهم على مواجهة الظروف الراهنة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد ناشد المستحقين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها عند صرف المنحة، وعدم التزاحم على مكاتب البريد؛ حفاظا على أرواحهم وضماناً لسلامتهم وصحتهم.