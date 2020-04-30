شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حالة وفاة و18 إصابة بـ«كورونا».. تعقيم قرية بالإسكندرية تمهيدًا لعزلها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حى العامرية اول بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية بالإسكندرية تطهير وتعقيم قرية المسيري بمنطقة العامرية غرب المحافظة.

وكانت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قد قامت بزيارة قرية المسيري بالنهضة التابعه لحي العامرية أول غرب الإسكندرية، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» إلى ١٨ حالة ووفاه حالة متأثرة بالإصابة، وكتابة تقرير عنها تمهيدا لعزلها إذا استدعى الأمر.

وانتشر موظفو الحي بالقرية لليوم الثانى حاملين معدات التطهير بعدة أماكن، بداية من الشارع الرئيسي مرورا بالسوق ومحيط العديد من المنازل في نطاق القرية خاصة التي ظهر بها حالات إيجابية، حيث تم تغطية المواقع بأكملها بواسطة المطهرات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية بإشراف فريق العمل بمركز البحوث الزراعية بالإسكندرية وتعاون فريق التطهير.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تطهير وتعقيم قرية المسيري بالعامرية تمهيدا لعزلها

تطهير وتعقيم قرية المسيري بالعامرية تمهيدا لعزلها

تطهير وتعقيم قرية المسيري بالعامرية تمهيدا لعزلها

تطهير وتعقيم قرية المسيري بالعامرية تمهيدا لعزلها

تطهير وتعقيم قرية المسيري بالعامرية تمهيدا لعزلها