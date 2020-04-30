شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يخصص 27.9 فدان في أسوان والفيوم لإقامة جبانات للمسلمين (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲۰ بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يخصص 27.9 فدان في أسوان والفيوم لإقامة جبانات للمسلمين (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.