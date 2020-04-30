شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة «التوك توك» بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة «التوك توك»، وارتكابهم 7 وقائع، بمنطقة العمرانية، وأكتوبر. بداية الواقعة، جاءت بتأكيد معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، من قيام ثلاثة عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية «التوك توك»، بأسلوب المغافلة، مُتخذين مناطق أوسيم، والعجوزة، والجيزة، وأكتوبر، ومناطق الخصوص، بمحافظة القليوبية، والمرج بالقاهرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة «توك توك»، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم، عاطل بمنطقة العمرانية، وضبط 3 دراجات نارية (توك توك) مطموسة الأرقام، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.