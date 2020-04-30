شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تواصل حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية القوى العاملة بالشرقية، بالتنسيق والاشتراك مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية.

شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث، والطرقات والحمامات، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

كما قامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بإدارتي الزقازيق ومنيا القمح الزراعيتين، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم المباني من الخارج والمكاتب والطرقات، والسلالم والحمامات للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمزارعين متلقي الخدمة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والنوادي، ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية، ومكاتب البريد والشوارع، ودور العبادة والأيتام، ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM، بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة والطب البيطري، والزراعة والتضامن الاجتماعي، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة، كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها، من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

Advertisements