محافظ المنيا يتفقد مشروع «قِدرة الفول» للأسر للأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح الخميس، مشروع «قدرة الفول المدمس» خلال شهر رمضان الكريم، والمجهز بـ50 قدرة فول توزع مجاناً يوميا طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار الجهد المتواصل للمساهمة في الاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، لتقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

أضاف «القاضي» أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال العمل على توفير جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في معارض «أهلا رمضان 2020» بجميع المراكز من خلال 65 فرعا ومنفذا لتلك الشركات والسلاسل.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري توزيع نحو 3300 كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى، على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجا، لافتا أن القوات المسلحة جهزت 17 منفذ متنقل، كما أعدت وزارة الداخلية 12 منفذ «كلنا واحد» المتنقل بمراكز المحافظة.

محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجا

محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجا

محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجا