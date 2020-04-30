شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة»: النائب العام أحال مخالفات قناة النهار إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، استجاب للبلاغ الذي تقدم به المجلس، الأربعاء، لإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، مشيرًا إلى أنه أمر بفتح تحقيق قضائي فوري وعاجل ضد ما تم إذاعته على شبكة تليفزيون «النهار» في أول أيام شهر رمضان من خلال برنامج «البروفة»، والذي وصفه بـ«إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسئ لهم، ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي».

وتوجه الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات صحفية، الخميس، بالشكر للنائب العام، لاستجابته السريعة في فتح التحقيق مع قناة النهار بشأن التجاوزات التي حدثت منها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وذلك في أول تفعيل حقيقي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المجلس إن «سرعة استجابة النائب العام للبلاغ بشأن تجاوزات دراما وبرامج رمضان بحق ذوي الإعاقة تمثل اهتمام من السلطة القضائية بإنفاذ حقوقهم الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، الأمر الذي يعد بمثابة قرار تاريخي».

يذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ناشد الجهات المجتمعية والأفراد التواصل مع المجلس على رقم 16736 أو على الصفحة الرسمية للمجلس على «فيس بوك» حال رصدهم لأية تجاوزات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عملا على حماية وصون كرامة وإنسانية مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة.