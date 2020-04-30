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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 15 يومًا.. توريد 50 ألف طن قمح في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل وحتى الخميس بلغ نحو 50 ألف طن.
وأضاف «حبيب» أن عملية التسليم تتم من خلال الصوامع والهناجر بدائرة المحافظة، وهناك 22 منفذا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
تابع «حبيب» أن هناك متابعة مباشرة من جانب المحافظ اللواء جمال نورالدين، خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد.
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