شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 32821 طن قمح إلى شون وصوامع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، استلام 32 ألفا و821 طن قمح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة حتى الخميس من خلال الشون والصوامع والهناجر بـ47 موقعا على مستوى مدن وقرى المحافظة.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة بلغت 249 ألفا و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح بين 22-24 إردب للفدان، وخصص لها 47 موقع ما بين شون وصوامع وهناجر لاستلام المحصول.