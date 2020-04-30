شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 75 من المصريين العالقين في جنوب أفريقيا إلى مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، الخميس، رحلة طيران تقل 75 راكبا من المصريين العالقيين في جنوب افريقيا، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وجرى إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بالمطار، وتعقيم جميع حقائبهم، وتم تكليف فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، تخصيص اتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر، بمرافقة قوة تأمين من الشرطة.