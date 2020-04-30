شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خطة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن والأحياء والشوارع، والحفاظ على المعالم الحضارية التي تتميز بها محافظة الشرقية، وخاصة الميادين ذات المعالم التراثية.

تشمل الخطة تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها، وتوسعة عرض الطرق الرئيسية وخلق محاور مرورية جديدة لإيجاد سيولة في حركة السيارات وعبور المواطنين، بالإضافة إلى دهان واجهات المنازل وإقامة الحدائق والمتنزهات لتكون متنفسا لأبناء المحافظة للاستمتاع بقضاء أوقات ترفيهية.

وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون والتنسيق المتكامل مع الجهات المنفذة لأعمال التطوير والتجميل، ورفع كفاءة المحاور والطرق والميادين الرئيسية لتتسارع الخطى في تنفيذ الأعمال، وسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة اليومية والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، ورفع جميع الإشغالات لإيجاد السيولة المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية لاستعادة الوجه المضئ للمحافظة.

من جهتها، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بأعمال تجميل وتطوير ورفع كفاءة الميادين ومداخل ومخارج المدينة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ٤٤٠ ألف جنيه، شملت الأعمال التجميل بدء من أمام الإدارة الزراعية وميدان الطيارة ومزلقان ميت حمل، بالإضافة إلى زراعة أحواض من الزهور والورود بطريق عبدالمنعم رياض، كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بأعمال تطوير وتجميل بالمدينة، شملت أعمال رصف طريق «٣٩»، شارع العروبة بالمدينة بتكلفة إجمالية تقدر بـ٢ مليون جنيه، شملت أعمال رصف الشارع ودهان البلدورات والأرصفة لإضافة لمسة جمالية للمدينة، وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.