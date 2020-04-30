شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على كميات لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تحرير 182 محضر تموينى بنطاق المحافظة، ضمن الحملات التفتيشية اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا، وحلول شهر رمضان الكريم.

وقال عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 65 محضر مخالفات مخابز نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، و117 محضر أسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، والبيع بغير السعر الرسمي.

وأضاف «الجمال» أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد مطعم مشهور بمدينة بالباجور والتحفظ على 564 كجم جمبرى، 63 كجم فراخ متبلة، و21.5 كجم لحم ضانى غير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتم تحرير 4 محاضر ضد صاحب محل رنجة، وصاحب محل بقالة، وصاحب ثلاجة لحوم، وصاحب مصنع بلاستيك بمركز الباجور، لإدارة النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، والتحفظ على 20 صندوق رنجة، و1080 علبة عصير، و9 رولات قماش أبيض وأزرق.

وتم تحرير 2 محضر ضد أصحاب مخازن للمواد الغذائية بناحية هورين بمركز بركة السبع، لإدارة النشاط بدون ترخيص، والتحفظ 8 طن دقيق فاخر، 1700كجم مكرونة ،1800 كجم زيت طعام، 1200كجم ملح طعام، وأيضا تحرير محضر ضد صاحب محل دهانات بمركز أشمون، والتحفظ على 300 عبوة دهانات منتهية الصلاحية.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، ومستودعات البترول، حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد المخالفين لحماية المواطنين، ضد أي تلاعب.

Advertisements