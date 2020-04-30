شكرا لقرائتكم خبر عن بينهما حامل في الثامن.. تعافي حالتين من فيروس كورونا بـ«عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبي بمستشفى العزل في قها بمحافظة القليوبية خروج حالتين بعد تعافيهما من فيروس كورونا من المستشفى، بينهما سيدة حامل في نهاية الشهر الثامن.

وتقدم الفريق الطبي بالمستشفى بالتهنئة للدكتورة إيمان زايد، طبيبة الأطفال بمستشفى بنها الجامعي، بتمام شفائها ورجعوها إلى بيتها معافاة من المرض.