شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بـ«الفيديو كونفرانس» مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

واستهل تشاكرابارتي الاجتماع بتهنئة رئيس الوزراء والحكومة المصرية بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربًا عن مساندة البنك لمصر في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وما لها من تأثيرات سلبية على اقتصاديات كافة الدول، كما أثنى تشاكرابارتي على الجهود الاستباقية التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، سواء في شقها الطبي أو الاقتصادي.

وأشاد «تشاكرابارتي» بالمنصة التي شكلتها وزيرة التعاون الدولي، يوم ٢ أبريل مع رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، للنقاش حول الاستجابة الفورية من مؤسسات التمويل الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية، واعتبر تشاكرابارتى هذه المنصة نموذجًا يجب احتذاؤه في التعامل مع الأزمة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمىي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس البنك الأوروبي أكد أن البنك سوف يستمر خلال الفترة المقبلة في دعم جهود التنمية في مصر، ليس فقط من خلال ما يسمى حزمة التضامن التي ينوى البنك تدشينها لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات الكورونا، وإنما أيضًا من خلال المشروعات متوسطة وطويلة المدى، وتمويل التجارة، ومساندة قطاع السياحة، مشيراً في هذا السياق إلى اعتزام البنك توفير خطوط ائتمان للبنوك المصرية ليتم استخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لهذه المشروعات من أهمية بالغة في توفير فرص العمل.

وأشار تشاكرابارتى إلى برنامج دعم البنية التحتية الذي يتبناه البنك، ويمكن من خلاله مساعدة الإدارات المحلية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الشكر لتشاكرابارتى ومسؤولى البنك الأوروبي على إسهامات البنك القيمة في جهود التنمية في مصر، وهو ما جعل مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار. كما أكد حرص مصر على استمرار العمل بشكل متسارع في كافة المجالات التي تم الاتفاق عليها مع البنك منذ عدة أشهر، ومنها مجالات الطاقة، وتحلية المياه، ومشروعات الصرف الصحى وغيرها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد ببرنامج دعم البنية التحتية من جانب البنك الأوروبى، وذكر في هذا السياق أنه عقد اجتماعًا مع وزير الموارد المائية والري لبحث مشروع تبطين الترع والمجارى المائية، حيث تتضمن المرحلة الأولى تبطين ورفع كفاءة ٧ آلاف كيلومتر من الترع، وهو المشروع الذي سوف يسهم في توفير كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى أنه من المشروعات كثيفة العمالة، والتي ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، على مدار مدة تنفيذ المشروع المقدرة بعامين.

وقد أثنى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هذا المشروع، لا سيما وأنه من المشروعات التي ستحقق هدف رفع كفاءة البنية التحتية في مجال يخدم أغراض الزراعة والري، فضلاً عن أنه من المشروعات كثيفة العمالة التي تحتاج الدول تنفيذها في مثل هذه الظروف الصعبة الناجمة عن تداعيات كورونا. ووعد تشاكرابارتى بالبدء فورًا في دراسة هذا المشروع، وإمكانية تمويله من جانب البنك.

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من جانبها، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى نتائج اجتماعات المائدة المستديرة التي عقدتها عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، لبحث الطرق الممكنة لمساعدة القطاع الخاص في التغلب على التحديات التي تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس «كورونا»، وقد عقب تشاكرابارتى بأن هذا الاجتماع يعد نموذجًا لكيفية التعامل مع تداعيات الكورونا على الاقتصاد، ولا سيما على القطاع الخاص.

ووجهت الوزيرة الشكر لمسئولي البنك الأوروبى على زيادة قيمة حزمة التضامن لما لها من أهمية كبيرة لمساعدة الدول على مواجهة هذه الظروف الصعبة.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لسوما تشاكرابارتى على الجهود القيمة التي قام بها خلال فترة رئاسته للبنك، والتى تنتهي خلال أشهر قليلة، مؤكدًا أن مصر قيادة وحكومة تقدر ما أبداه تشاكرابارتى من حرص على مساندة كل جهود التنمية في مصر، على مدار الفترة الماضية.