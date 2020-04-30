شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جولات لرؤساء أحياء القاهرة لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليمات مشددة لجميع رؤساء الأحياء صباح اليوم الخميس، بتفقد مكاتب البريد والمدارس المخصصة لاستقبال المستحقين لمنحة رئيس الجمهورية للعمالة الغير منتظمة ، مشددا على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتى تتضمن أعمال التعقيم والالتزام بالتباعد بين المواطنين لعدم حدوث تزاحم أو تجمعات.

وفى إطار ذلك أجرى عدد من رؤساء جولات تفقدية لمدارس ومكاتب البريد أثناء صرف المنح للعمالة غير المنتظمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وتفقدت القائم بأعمال رئيس حى دار السلام مدرسة المعمارية وبريد دار السلام وبريد الجزيرة ، كما تفقد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة مكتب البريد بشارع زهرة المدينة بالنزهة الجديدة.

وتفقد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى باب الشعرية مكتب بريد باب الشعرية، وقدم رؤساء الأحياء بعرض تقارير مصورة على المحافظ للاطمئنان على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية أثناء عملية صرف المنحة لمستحقيها .

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وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، التى بدأت يوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة كما تقدم التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالإضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها مشيرًا إلى ان القاهرة بها 309 مكتب بريد تم توزيع العمالة عليها.

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.