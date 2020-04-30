شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى أعلى كوبرى الدقى فى اتجاه المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد كوبرى الدقى ، منذ قليل اليوم الخميس، زحام مرورى في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة للمهندسين بسبب زيادة الأحمال.

كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الخميس، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.