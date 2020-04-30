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الأزهر الشريف: عمال مصر سند الوطن فى ظل جائحة "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات التهانى لعمال مصر بمناسبة عيد العمال الذى يحل فى الأول من مايو كل عام.

 

 وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تقديره لكل عمال مصر الذين يُستند عليهم  لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، ولا يزال العمال فى تلك الجائحة يؤدون أعمالهم بهمة وكفاءة وإتقان فى مختلف المجالات، حاملين أرواحهم على أيديهم، مبتغين وجه الله تعالى، واضعين استقرار الوطن وأمنه وتقدمه نصب أعينهم.

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ودعا الأزهر عمال مصر بهذه المناسبة إلى الأخذ بالأسباب فى المحافظة على الأنفس، والعمل بإرشادات ونصائح الوزارات والمؤسسات المعنية، والالتزام بكآفة الإجراءات الوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.

 

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.

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