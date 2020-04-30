شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن إنقاذ مسن بلا مأوى وتنقله إلى دار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة القاهرة رصد رجل مسن بلامأوى يفترش شوارع مدينة نصر وعلى الفور تدخل الفريق وتم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم الحالة وبالحديث معه تبين أن المسن يدعى "خ . ع " يبلغ من العمر 50 عاماً وترجع أصوله لمحافظة المنوفية و لديه أسرة اسأت معاملته منذ الصغر وكان يتم إجباره على العمل منذ نعومه أظافره الامر الذى حال بينه وبين استكمال دراسته خاصة بعد أن غادر المنزل وهو فى الصف الثاني الثانوى الأزهرى وتفاقمت خلافاته الأسرية افترش الشوارع على مدار سنوات حتى استقر به المطاف بشوارع مدينه نصر.

يأتى ذلك فى إطار خطة البرنامح القومى لحماية الأطفال والكبار بلامأوى، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ،حيث قام الفريق بعمل جلسة نفسية للحالة وتوعوية بمخاطر الشارع فأستجابت الحاله للدمج المؤسسي وعلى الفور تم الانتقال بالحالة لمستشفى حلوان العام لتوقيع الكشف الطبي والتأكد من سلامة صحته وانه خالى من أى عدوى قد تصيب نزلاء الدار بأى ضرر ثم نقله دار عقيلة السماع بحلوان بهدف توفير أفضل حياة كريمة له.

وفى نفس الإطار انقذ فريق أطفال بلامأوى بالقاهرة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما ومعها طفل رضيع بجوار قسم عين شمس بالقاهرة، وتبين من خلال دراسة حالتها الأولية أن الفتاة تدعي "ع.ع "ومعها طفلة رضيعة عمرها 6 اشهر وتنام في الشارع منذ 3 أيام بعد طردها من المنزل وتم التواصل مع إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي وتم نقل الفتاة بمركز استضافة المرأة المعنفة بالجولف وتقديم خدمات الدعم النفسي علي أن يتم وضع خطة وبرنامج متكامل لحل مشكلة الفتاة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وادارة شئون المرأة.





إنقاذ مسن بلا مأوى ونقله الى دار رعاية (1)



إنقاذ مسن بلا مأوى ونقله الى دار رعاية (2)

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إنقاذ مسن بلا مأوى ونقله الى دار رعاية (3)



إنقاذ مسن بلا مأوى ونقله الى دار رعاية (4)



