شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول صـرف معاشات شهر مايو بعد إجراء تعديل عليه بمناسبـة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء تعديل على الخطة الخاصه بصرف معاشات شهر مايو، تماشيا مع ماتقرر من اعتبار يوم السبت 2 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات في يوم الأحد 3 مايو، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم، وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح غدا الجمعة بدون حد أقصى.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن مواعيد صرف معاشات مايو بعد إجراء تعديلات بمناسبة عيد العمال فى نقاط محددة .

1-أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو

2- فئه من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بالصرف أيام " الثلاثاء والاربعاء " الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو

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3- أما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها فسيقومون بالصرف يومى الخميس و السبت 7 – 9 مايو

4- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو .

5-يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو .