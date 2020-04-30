شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 260 شابا منهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 260 شابًا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 755 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية أجرت تفتيشًا خلال مارس الماضى على 138 منشأة، فضلا عن القيام بـ 6 حملات، فضلا عن تلقى 51 شكوى جماعية، وتم إحالة 13 منها للمحكمة العمالية وحفظ 5 شكاوى، ومازال هناك 33 شكوى تحت البحث والدراسة.

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وتابع: تم قياس مستوى مهارة 509 مستفيدا، وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة لهم فى إحدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن عمل توجيه مهنى لـ 14 متدربا ومتدربة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة.

كما أنه بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة بتشكيل غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى المرض وأعمال التطهير فى منشآت القطاع الخاص، فقد تم تطهير المديرية ومكاتب العمل التابعة لها تم متابعة أعمال التطهير بكافة المنشآت بدائرة المديرية من خلال الإدارة وبالتنسيق مع مكاتب التفتيش وتحت اشراف مدير المديرية كل 48 ساعة.

وتم متابعة الحالة الصحية للعاملين المتواجدين فى العمل بالمديرية والمكاتب التابعة لها، وأي حالات إصابات بالتنفس أو حالات ايجابية، فضلا عن متابعة تطبيق حركة العمالة من تخفيض عدد العاملين داخل المنشآت التابعة للمديرية من خلال مكاتب العمل، وتوجيه المواطنين الراغبين فى عمل شكاوى للتسجيل على الموقع الرسمى لبوابة الشكاوى الحكومية.