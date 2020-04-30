باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهراً.. إحباط 15 محاولة تسلل لتنظيم داعش شمال ديالى العراقية..الإمارات ترفض تدخل أردوغان في ليبيا ..ترامب: أريد أن تعود الحياة لطبيعتها سواء طورنا لقاح أو بدونه

قال مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، إن سوريا بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار، على مستوى البلاد، لتمكين مواطنيها، الذين أنهكتهم الحرب، من الوصول إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ، كوفيد-19.

وقدم بيدرسون خلال بيان لمجلس الأمن، عبر الفيديو، أنه "لا يمكننا تحمل الأعمال العدائية التي من المؤكد أنها ستؤدى إلى زيادة أخرى فى المجتمعات النازحة الضعيفة. لا يمكننا تحمل هذا السيناريو قبل تفشي الوباء."