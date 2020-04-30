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شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهراً.. إحباط 15 محاولة تسلل لتنظيم داعش شمال ديالى العراقية..الإمارات ترفض تدخل أردوغان في ليبيا ..ترامب: أريد أن تعود الحياة لطبيعتها سواء طورنا لقاح أو بدونه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر ”الخليج 365” ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
القوات العراقية
أعلن مصدر عسكرى فى منطقة ديالى إحباط القوات الأمنية 15 محاولة تسلل لتنظيم داعش إلى منطقة حاوى العظيم شمال ديالى خلال الأسابيع الماضية، وقال مصدر عسكرى - فى تصريحات، أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم الخميس، إن تنظيم داعش لجأ في الآونة الاخيرة إلى حرب على كاميرات المراقبة الحرارية التي اصبحت سلاحا في التصدي وكشف هجمات داعش الليلة . ...لافتا إلى أن داعش هاجم وفي ساعة متاخرة من الليلة الماضية كاميرات المراقبة عبر اسلحة القنص بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة التي لعبت دورا محوريا في إحباط العديد من الهجمات الليلية .
مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون
قال مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، إن سوريا بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار، على مستوى البلاد، لتمكين مواطنيها، الذين أنهكتهم الحرب، من الوصول إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ، كوفيد-19.
وقدم بيدرسون خلال بيان لمجلس الأمن، عبر الفيديو، أنه "لا يمكننا تحمل الأعمال العدائية التي من المؤكد أنها ستؤدى إلى زيادة أخرى فى المجتمعات النازحة الضعيفة. لا يمكننا تحمل هذا السيناريو قبل تفشي الوباء."
وزير خارجية الإمارات
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.
دكتور باسل الصباح
أعلن وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الخمیس، شفاء 150 حالة من المصابین بفیروس كورونا (كوفید - 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة، وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.
رئيس الوزراء البريطانى بورس جونسون
عقد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا مع أبرز وزرائه اليوم الخميس، بعد يوم من وضع خطيبته مولودا ذكرا، لبحث كيفية تخفيف إجراءات العزل العام في ظل ارتفاع أعداد الوفيات ووسط شكوك بشأن استجابة الحكومة لأزمة كوفيد-19 .
ترامب
أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن العالم سوف يتمكن من القضاء على فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ فى نهاية المطاف سواء توصلنا إلى لقاح أو بدونه، حتى يتمكن الأمريكيون والشركات من العودة إلى حياتهم الطبيعية، ونقلت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية عن ترامب قوله في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض ، إن الحصول على لقاح سيكون أمرا رائعا، وأعتقد أننا سنحقق ذلك في هذه الحالة.
حزب الله
أكد وزير داخلية ألمانيا، أن حزب الله منظمة إرهابية حاولت استخدام أراضي ألمانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وزيرة الصحة الاسبانية فى الاجتماع
لم تستطع وزيرة الحصة الاسبانية، فيرونيكا كاسادو، أن تتمالك دموعها، خلال الاعلان عن أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد من العاملين في قطاع وزارة الصحة، وانهمرت دموعها، في نهاية اجتماع ماراثوني حول الإعلان عن ضحايا "كوفيد-19"، وتوقفت الوزيرة عن قراءة الملاحظات الختامية للحظات، غير قادرة على الاستمرار، واعترفت بأن وباء كورونا العالمي قد أحدث الكثير من التغيرات في المجتمع.
طقس غائم ورياح مثيرة للأتربة - أرشيفية
توقعت هيئات الأرصاد فى الخليج، أن يكون طقس اليوم، الخميس، مضرب وغير مستقر، غائم فى عدد من المواقع ورياح، وخاصة فى الإمارات، مع توقعات بسقوط أمطار فى كل من الإمارات والسعودية، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية، وفى البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً مع تصاعد الأتربة.
مقالات صحف الخليج.. حنا صالح يتحدث عن المشهد فى لبنان والرهان على استدراج الفوضى.. تشانج جون: الجائحة لن تغير من اعتماد العالم على الصين.. الياس سحاب يصف كورونا بالحرب العالمية الأقوى
تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الخميس، العديد من القضايا الهامة أبرزها أنه من المؤكد أن الركود العالمي الذى أحدثته جائحة مرض فيروس كورونا سيكون أعمق وأطول كثيراً من الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008
كانت هذه تفاصيل خبر باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهراً.. إحباط 15 محاولة تسلل لتنظيم داعش شمال ديالى العراقية..الإمارات ترفض تدخل أردوغان في ليبيا ..ترامب: أريد أن تعود الحياة لطبيعتها سواء طورنا لقاح أو بدونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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