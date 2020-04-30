شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تنعى وفاة ثانى ممرضة إثر الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، شهداء التمريض بالجيش الأبيض، الذين يبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية المواطنين والبلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة سهام محمد عبده، ضمن فرق التمريض بمحافظة الدقهلية، التى كانت تعمل بمركز الكلى والمسالك.

وأشارت النقابة، فى بيان، أن سهام، هى حالة الوفاة الثانية من فريق التمريض، بعد محمد المحسناوى شهيد تمريض مستشفى النجيلة، ومن محافظة الغربية، داعية الله أن يتقبلهم فى الشهداء وينزلهم منازل الصديقين.

وكانت قد نعت النقابة العامة للتمريض، ببالغ الحزن والأسى أول شهيد للتمريض بمصر، الممرض محمد المحسناوى، الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى مستشفى النجيلة، وهو يؤدى واجبة بكل شرف فى خدمة المصابين بفيروس كوفيد 19 المستجد ضمن صفوف جيش مصر الأبيض.

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وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون التمريض، في بيان، اليوم، إن التمريض المصرى لازال يؤدى عملة بشرف فى المستشفيات سواء كانت عزل أو تقدم خدمة صحية للمريض بشكل عام مضيفة أن التمريض المصرى على أعلى مستوى من الكفاءة ويؤدى 73 % من الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات بمعني أنه يمثل العمود الفقرى للمنظومة الصحية إلى جانب باقى عناصر الفريق الطبى.

وأضافت نقيب التمريض أنها كلفت لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة بالتواصل مع أهل الممرض الشهيد لتقديم كافة سبل الدعم لأسرته مع تقديم دعم مالى 20 ألف جنية للأهل علي أن يكون هناك متابعة مستمرة مع الأهل كنوع من الدعم النفسى للأسرة.

من ناحية أخرى، كانت قد جددت النقابة العامة للتمريض مطالبتها لجميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية من المستقيلين والمنقطعين، بتحديث بياناتهم، مشيرة إلى أنه نظراً لما تمر به البلاد من مواجهة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحفاظاً على سلامة أفراد هيئة التمريض من التزاحم، تتيح النقابة إمكانية تحديث البيانات لكل الأعضاء على مستوى الجمهورية، من خلال استمارة تحديث البيانات إلكترونيا، على الموقع الرسمى للنقابة.