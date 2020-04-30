شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهندسين العرب يحتفل بذكرى تأسيسه الـ57 ويدعو لدعم القطاع الصحى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اتحاد المهندسين العرب بذكرى تأسيسه الـ 57، مقدما التهنئة لجموع المهندسين بالوطن العربى، مؤكداً أن ذكرى التأسيس هذا العام تفرض على المهندس العربى والنقابات والهيئات الهندسية العربية دوراً قومياً لمواجهة فيروس كورونا من خلال دعم القطاع الصحى بالأجهزة الطبية وصيانتها.

وقدم الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، فى بيان، التهنئة إلى جميع المهندسين العرب وهيئاتهم الهندسية بخالص التهاني بمناسبة يوم تأسيس الاتحاد فى نهاية أبريل 1963، داعياً الله أن يعين الجميع على خدمة أمتنا العربية من أجل المساهمة فى التنمية، وأن يكون المهندس العربى كما كان دائما رائداً في مختلف المجالات مساهماً فاعلاً في هذة الظروف الصعبة التى تمر بها البشرية من انتشار الوباء القاتل " الكورونا ".

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وأكد الحديثى أن المهندسين العرب فى مختلف أرجاء الوطن العربى يقومون بدعم كبير للقطاع الصحي لمكافحة هذا الوباء سواء من خلال تصنيع الأجهزة الطبية أو صيانتها واستمرارهم بالعمل فى مختلف المواقع والمشروعات القومية رغم المخاطر التي يتعرضون لها، داعياً الله أن يوفقهم وأن يُكلل جهودهم بالنجاح وأن يجنبهم كل مكروه.

وأشار الحديثى إلى أن فكرة إنشاء الاتحاد كمنظمة عربية بدأت فكرتها في منتصف أربيعينات القرن الماضي حيث نظم المهندسون في مصر المؤتمر الهندسي العربى الأول، وتلته سلسلة من المؤتمرات حضرها العديد من المهندسين العرب حتى تأسس اتحاد المهندسين العرب بدمشق فى أبريل عام 1963 وأعلن قيامه رسمياً أثناء انعقاد المؤتمر الهندسي العربي الثامن فى القاهرة فى نفس العام، مترحماً على أرواح الذين كان لهم الدور الأساسى بتأسيس اتحاد المهندسين العرب و كل التقدير لكل من ساهم ويساهم في تطويرالاتحاد والارتقاء به.