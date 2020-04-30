شكرا لقرائتكم خبر عن دوائر تعود للعمل بمحكمة الاستئناف بدءا من الأحد المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ من الأحد المقبل عدد من الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة فى العودة للعمل مرة أخرى، بعد قرارات التأجيل الإدارى المتعاقبة خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وهذه الدوائر هى كما جاء فى قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح:

1- الدوائر الجنائية، حيث تبدأ عملها فى الأسبوع الأول من شهر مايو، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

2 - دوائر شئون الأسرة، حيث تنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.

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3 - دوائر نقض الجنح، نظرا لأن العمل فى قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، ونظرا إن عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 ألف طعن، فتقرر مباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو.

4 - دوائر طلبات رجال القضاء، نظرا لأن العمل فى قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين، تنظر دون حضور الخصوم.

5 - دوائر نظر تجديد الحبس، حيث شكل رئيس محكمة استئناف القاهرة دوائر جنائية خصيصا لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها بمأموريات محكمة الاستئناف ، فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ، والجيزة ، وشمال القاهرة.

كان المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أعلن أن عدد القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية. وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة منذ منتصف مارس الماضى أكثر من قرار يتعلق بتأجيل القضايا إداريا، تماشيا مع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع التكدس والزحام ولوقف تفشى فيروس كورونا المستجد، وكان آخرها قراره بمد تأجيل الجلسات حتى 30 أبريل الجارى.

لكن المستشار بدرى عبد الفتاح أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020، والذى قرر فيه مباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع.

وأشار قرار رئيس المحكمة إلى أن القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس علي ذمتها عدد من المتهمين.

وشملت قرارات رئيس الاستئناف ، النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي ، وبالنسبة لدوائر شئون الأسرة فإنها ستنعقد خلال دور الانعقاد فى مايو للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.