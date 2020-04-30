شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يطالب بضم العاملين بالجهات الحكومية إلى كادر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وهيئة مستشارى مجلس الوزراء.

وذلك لطلب سريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بكادر المهن الطبية وتعديلاته وقراراته على الأطباء البيطريين العاملين بجميع الجهات التابعة للدولة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة أسوة ومساواتهم بالأطباء البيطريين العاملين بوزراة الصحة دون تمييز، نظرا لكونهم أعضاء فى المهن الطبية ومن المُعينين بالجهاز الإدارى للدولة ويتعاملون بشكل مباشر وغير مباشر مع المرضى وغذائهم.

وأوضح العامرى، فى خطابه: أن الأطباء البيطريين يمارسون مهنة الطب البيطرى بموجب تصريح مزاولة المهنة الصادر من وزارة الصحة، طبقا للقانون رقم 1954، والطبيب البيطرى مسئول عن الرقابة على الغذاء للمرضى فى المستشفيات والمدن الجامعية، وعلى الغذاء ذات الأصل الحيوانى فى جميع المنافذ الحدودية وفى الأسواق، كذلك يعد الطبيب البيطرى همزة الوصل بين عالم الإنسان وعالم الحيوان، وهو خط الدفاع الأول عن الإنسان، ودوره محورى بالنسبة للصحة البشرية من خلال التصدى للأمراض المشتركة عن طريق منع وصول الأمراض الفتاكة، وانتقالها من الحيوان إلى الإنسان، والعكس.

وأضاف: ويحمى الطبيب البيطرى المجتمع من عوامل الإرهاب البيولوجى، حيث أن 70% من الوبائيات مصدرها حيوانى، ولقد ظهرت فى مصر فى عام 2006، جائحة أنفلونزا الطيور العالمية H1N1، وخسائرها البشرية والاقتصادية كنموذج للأمراض الحيوانية التى أثبت التصدى المشترك، وخطوط التماس بين الإنسان والحيوان، والدور الفعال للأطباء البيطريين فى وزارة الزراعة.

Advertisements

وأشار إلى أن الأطباء البيطريين بوزارة الزراعة حاليا يقومون بملحمة فى التطهير والتعقيم لخفض الحمل الفيروسى، كما أن الأطباء البيطريين مستعدون ويمدون يد العون فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، بدور أوسع وأكثر فعالية كما فى معظم الدول والمجتمعات فى التشخيص والرصد المبكر والتقصى، كذلك يقومون الأطباء البيطريين بمجهود كبير للغاية فى المحاجر البيطرية بالكشف على جميع الواردات ذات الأصل الحيوانى لضمان خلوها من فيروس كورونا، ومن كافة الأمراض التى تنتقل للإنسان.

وتابع: كما يعمل الأطباء البيطريين بمزاولة مهنة التحاليل الطبية ويتعاملون مع عينات للمرضى بموجب تصريح من وزارة الصحة، وقد تقدمت نقابة الأطباء البيطريين بمذكرة بذات الشأن إلى مجلس الوزراء فى 7 أغسطس 2017، وكذلك مشروعى قوانين تعديل أحكام هذا القانون إلى مجلس النواب، وتمت الموافقة المبدئية على مشروعى القوانين فى لجنة الزراعة والرى.