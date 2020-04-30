شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : تصدير 3 آلاف طن برتقال إلى إسبانيا أكبر مصدر للمنتج بالعالم سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة، إنه تم تصدير ما يزيد عن 3 آلاف طن برتقال إلى إسبانيا منذ بداية 2020 حتى الآن مقابل 490 طن فقط العام الماضى عن نفس الفترة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مصر لا تكتفى بأن تكون الأولى عالمياً فى تصدير البرتقال هذا العام بل تقوم بتصديره إلى إسبانيا التى كانت أكبر مصدر برتقال فى العالم قبل أن تتفوق مصر عليها، لافتا الى أن زيادة تدفق صادرات الموالح وغيرها من صادرات الخضر والفاكهة بسب تعافى السوق بالإضافة إلى إنفراج في عملية التصدير حاليا وفتح منافذ جديدة ، مشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من أجود أصناف البرتقال فى العالم.

وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ " ، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية " ، والدولة المستقبلة للمنتج ، لافتا الى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ، وأن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

كان السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى، قال إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، جاء ذلك خلال تلقى وزير الزراعة تقريرا من احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول موقف الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا .

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وأضاف وزير الزراعة ، أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.

وتابع "القصير" أن مفتشي الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير

وأكد وزير الزراعة، أنه في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم هناك طلبات متزايدة من معظم الدول على المنتجات المصرية وفُتحت امامها أسواق جديدة بسبب جودتها وحلت محل صادرات دول كثيرة تأثرت بالفيروس .