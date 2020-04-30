شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسعار ومنافذ المطهرات ومواد التعقيم من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عّن قيام مصنع قادر التابع للهيئة، بإنتاج مواد تطهير وتعقيم مختلفة الأحجام، بالاضافة لكمامات الوجه، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الفريق التراس، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن منتجات مواد التطهير والتعقيم متوفرة بمنافذ الهيئة، وكذلك مصنع قادر، والمعرض الدائم بشارع صلاح سالم.

وتتراوح أسعار المنتجات، بين ٣٥ جنيها لـ" جيل اليد"، حجم 200 مللى، و 45 جنيها للصابون السائل حجم 1200 مللى، و 12 جنيها لمنظف سائل الاوانى حجم واحد لتر، و 75 جنيه لصابون مطهر للأرضيات حجم 4 لتر.

كما يصل سعر علبة الكمامات " ٥٠ قطعة"، إلى 150 جنيها، وحيث ينتج نوعين من الكمامات.

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منافذ البيع الخاصة بالهيئة العربية للتصنيع، والتعاقد بالكميات عّن طريق المصنع.











