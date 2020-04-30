شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة لحصاد 7 محاصيل شتوية وبالمقدمة القمح والفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى من أجل تسهيل استلام القمح من المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية، مضيفا أنه جار أيضا حصاد 6 محاصيل شتوية اخرى وعلى رأسهم القمح.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، لـ ”الخليج 365”، أن هناك لجان متابعة لحصاد المحاصيل الزراعية الشتوية، منها الفول البلدى فى المساحة المنزرعة منه 98101 فدان، الشعير المساحة المنزرعة 242565 فدان، الكتان المساحة المنزرعة 23721 فدان، العدس المساحة المنزرعة 566 فدان، الثوم المساحة المنزرعة 42019 فدان، البصل المساحة المنزرعة 192512 فدان، بالإضافة إلى محصول القمح فى مساحات 3 مليون و402ألف فدان.

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وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن مديريات الزراعة في المحافظات تقوم بمتابعة حصاد جميع المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح طبقا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة التواجد الميدانى مع المزراعيين وحل جميع المشكلات التى تواجههم.

كان الدكتور عباس الشناوى، أكد رئيس قطاع الخدمات و المتابعة الزراعية إنه منذ بدء حصاد محصول القمح ، هناك لجان مشكلة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة حصاد وتوريد المحصول الى وزارة التموين مضيفا إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية ، بعمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خلال موسم الحصاد والتوريد لتقليل الفاقد.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك متابعة للتسهيلات الجديدة التى أقرتها وزراتى الزراعة والتموين الخاصة إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، لمضاعفة توريد المحصول للحكومة.