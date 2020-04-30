الداخلية تقرر السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية. Advertisements ونشر القرار فى الجريدة الرسمية برقم 521 لسنة 2020، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية. وعلى القرار الوزارة رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون رقم 26 لسنة 1975.

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