شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى..الاحتكار حرام والتجار الذين يرفعون السلع علينا أن نذكرهم بالله والوقوف بين يديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن(فيروس كورونا). Advertisements قال الشيخ أحمد المالكى، أن كثير من الناس للأسف الشديد فوق الحاجة مما يؤدى إلى رفع عدد كبير من التجار للأسعار وهؤلاء يحتاجون منا أن نذكرهم بالله تعالى وأننا سنقف بين يدى الله في الآخرة والأصل أن يقتصد الانسان قدر الإمكان على قدر الحاجة خاصة في أوقات الازمات لأن تخزين السلع فوق الحاجة يؤدى إلى الإضرار بالآخرين وهو أثم كبير لأنه أيضا يشيع الخوف بين الناس خشية نفاذ السلع مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار ويجعل بعض التجار الاتجاه إلى الاحتكار وهو حرام والحكمة من تحريم الاحتكار دفع الضرر فالأصل في وقت أزمات ان يقف الناس بجانب بعضهم وإدخال السرور.

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