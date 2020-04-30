شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الكنيسة تسمح بإقامة الأفراح بحضور 6 مدعوين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قرار الكنيسة المصرية بالسماح بإقامة الأفراح بداخلها، وفي المنازل، بشرط إقرار بحضور 6 أفراد فقط، بجانب تغطية كاملة لتطورات أزمة كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة

وفيما يلى أهم الأخبار...

الكنيسة الكاثوليكية: الأفراح وصلوات الأكليل متوقفة لأجل غير مسمى

أكد الأنبا باخوم النائب البطريركي للكاثوليك والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة إن إقامة الأفراح وصلوات الأكليل مازالت متوقفة لأجل غير مسمى.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: مازالت مسألة إقامة الأفراح خاضعة لقرار السنودس الكاثوليكى السابق الذى يقضى بغلق الكنائس وتعليق سر الميرون وسر الزواج تجنبا لنشر عدوى كورونا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،قد قرر السماح بإقامة صلوات الأكليل أي "سر الزواج" في الكنائس والبيوت، خلال فترة الخماسين المقدسة هذه الأيام.

تشميع محل مخبوزات بالبحيرة استخدم مياه صرف صحى فى تصنيع الخبز

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز، لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، ومواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط محل مخبوزات بدون ترخيص بمركز إدكو، وتبين استخدامه مياه صرف صحى فى التصنيع، وغمر المخمر بمياه الصرف الصحى ورائحتها عفنه، واتضح استخدامه لقاذورات ومواد مخالفة، وتم غلق وتشميع المخمرات والفرن المستخدم للتصنيع .

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 7 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة 752 جنيها للجرام، وهو مستوى مرتفع جدا يؤدي إلى استمرار هبوط المبيعات.

ظهور أول حالة كورونا بشمال سيناء.. ومديرية الصحة: حجزت بمستشفى بئر العبد

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة وعزلها بمستشفى بئر العبد النموذجى.

الإحصاء: 447 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة أوائل العام

حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعا كبيرا خلال شهر يناير من العام الجاري 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من هذه السلع نحو 447 مليون دولار، مقابل 543 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2019، بتراجع إجمالي بلغ نحو 96 مليون دولار.

رئيس مدينة شبين القناطر يعلن القضاء على الخفافيش فى منزل مهجور بـ"نوب طحا"

أعلن غريب أحمد عارف رئيس مدينة شبين القناطر، الانتهاء من غلق كافة منافذ وأبواب منزل مهجور بقرية نوب طحا التابعة لمدينة شبين القناطر بالقليوبية، والذي كانت تسكنه مجموعة من الخفافيش ، مشيرا إلى أنه تم استخدام المبيدات اللازمة لتطهير المنزل من الخفافيش منها مبيد "اللمبادا" بالإضافة إلى مبيدات أخرى للقضاء على الخفافيش.

طلاب ثانية ثانوى يبدأون اليوم امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى إلكترونيا

يبدأ اليوم الخميس طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى الطلاب اختبار مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت من المنازل، موزعين على مجموعتين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلى مجموعتين، حيث تؤدى المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية فى الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد السلمون على الإفطار

يقدم ”الخليج 365” في سلسلة معلومة طبية في رمضان، فائدة تناول سمك السلمون على الإفطار وفقا لموقع healthline

سيدى الخضر من أنت؟.. العلماء اختلفوا حول هويته ونبوءته.. مؤرخون: مار جرجس أو النبى إيليا.. علماء: حفيد آدم أو ابن ملك عادل من نسل نوح.. باحثون: يشبه الإلهيين بوذا وبعل.. و"السيوطى" وصفه بالخلود وابن تيمية كذب

من الشخصيات المهمة التى ربما يتوقف أمامها مؤرخو التاريخ الإنسانى والدينى، شخصية "الخضر" لما يرتبط من ذكره من حكايات وأساطير، لم يعلم مدى دقتها، سوى المذكور في النصوص الدينية المقدسة، هو شخصية خلدته الأديان والحضارات معا، لكن حتى الآن لم نعرف من هو.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبلة الحياة للاقتصاد غير الرسمى.. يمنح إجراءات ميسرة وحوافز لتوفيق الأوضاع.. وتسهيلات فى المحاسبة الضريبية والقيد التجارى.. ويعطى ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات قابلة للزيادة

توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، من أهم أهداف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه البرلمان نهائيا مؤخرا، حيث وضع القانون إجراءات وتيسييرات لتشجيع هذا النوع من المشروعات على تقنين أوضاعه وأن يكون ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى.

تفويض شعبى فى وجه الإرهاب واتفاقيات ملغاة.. ماذا يحدث داخل ليبيا؟.. فيديو

تطورات هامة شهدتها الساحة الليبية في الساعات الأخيرة بإعلان القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسى، واتهامه لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج باستدعاء أطراف خارجية ممثلة في النظام التركي لدعم الميليشيات المسلحة فى طرابلس.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بالفيديو مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، مع سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

ضبط مستريح جمع 20 مليون جنيه من ضحاياه بالإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مستريح جديد، استولى على 20 مليون جنيه من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

12 توصية من البرلمان للحكومة حول الحساب الختامى 18/19.. تشكيل لجنة من المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية لحصر المشروعات المتوقف تنفيذها.. وحساب المبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد والإثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.

مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة التنمية.. ويؤكد حرص مصر على استمرار العمل بشكل متسارع فى مجالات التعاون مع البنك.. وتشاكرابارتى يثنى على الجهود الاستباقية للحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، مع سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

البابا تواضروس: السماح بإقامة الأفراح في الكنائس والبيوت بستة مدعوين فقط

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السماح بإقامة صلوات الأكليل أي "سر الزواج" في الكنائس والبيوت، خلال فترة الخماسين المقدسة هذه الأيام.

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طلاب الصف الثانى الثانوى يبدأون امتحان العربى إلكترونيا من المنزل

بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام، اختبار امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى فى مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت من المنازل، موزعين على مجموعتين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلي مجموعتين، حيث تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

"العربية للتصنيع" تنتج وحدات تعقيم وكشف حرارى بالفيديو.. الفريق التراس: غرف عزل طبى مزودة بكاميرات لتواصل المريض مع أسرته..إنتاج كمامات ومواد مطهرة بمنافذ الهيئة.. وبرتوكول تعاون مع التعليم العالى للتدريب.. صور

أعلن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بدء الإنتاج المحلى للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة، مثل غرف العزل الطبى وأجهزة التعقيم والفحص الحرارى ومستلزمات الوقاية طبقا للمواصفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلى فى هذه الصناعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تعرف على جدول صـرف معاشات شهر مايو بعد إجراء تعديل عليه بمناسبـة عيد العمال

قررت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء تعديل على الخطة الخاصه بصرف معاشات شهر مايو، تماشيا مع ماتقرر من اعتبار يوم السبت 2 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات في يوم الأحد 3 مايو، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم، وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح غدا الجمعة بدون حد أقصى.

إحباط هجوم إرهابى فى مدينة يكاترينبورج الروسية.. والأمن يقضى على 3 مسلحين

أحبط جهاز الأمن الفدرالى الروسى عملية إرهابية وشيكة، وتمكن من القضاء على 3 مسلحين، كانوا يستعدون لتنفيذها في مدينة (يكاترينبورج) الروسية، وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ بأن أجهزة الأمن الروسية قضت على 3 مسلحين، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة (تشكالوفسكي)" بمدينة (يكاترينبورج). وأضافت :" لقد عثر الأمن الروسي على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزة هؤلاء المسلحين".

طلاب الصف الثانى الثانوى: سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بكفاءة دون أعطال

أكد طلاب بالصف الثانى الثانى الثانوى دخولهم على سيستم الامتحان الإلكترونى بشكل سريع ودون حدوث أعطال، موضحين أن منصة الامتحان الإلكترونى فى مادة اللغة العربية تعمل بكفاءة دون أى مشكلات تنقنية.

روسيا تعلن تسجيل 7099 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة لـ 106498

أعلنت السلطات المعنية فى روسيا، اليوم الخميس عن تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 106498، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

رغم كورونا.. أرباح فيس بوك تصل لـ17.7 مليار دولار بالربع الأول من 2020

كشفت شركة فيس بوك عن أرباحها الفصلية الأولى لعام 2020، مؤكدة أنها شهدت طفرة فى نمو المستخدمين، بمتوسط أكثر من 1.73 مليار مستخدم نشط يوميًا (DAUs) فى مارس، وهو ارتفاع من 1.66 مليار فى الربع السابق، إذ وصل عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 2.36 مليار عبر "عائلة التطبيقات"، التى تضم Facebook و Instagram و Messenger و WhatsApp، فى حين بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 3 مليارات لأول مرة.

أول صور وفيديو لوحدات التعقيم والكشف الحرارى المنتجة بالعربية للتصنيع

ينشر " الخليج 365" أول صور وفيديوهات لوحدات التعقيم والكشف الحرارى، والتى تم تصنيعها بشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع.

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم لأكثر من مليون شخص

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليسجل أكثر من مليون حالة شفاء فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس حتى الآن.

الإسكان تحرر محاضر ضد حاجزى الإسكان الاجتماعى بأكتوبر بعد تأجير وبيع الوحدات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

هل يتم تفعيل المأذون الإلكترونى لتوثيق عقود الزواج عن بعد بسبب كورونا؟.. رئيس المأذونين: يحتاج تعديلا تشريعيا.. نقيب الأئمة: يفتقر إلى وجود الأطراف وهو شرط لصحة العقد.. وقانونى: يحد من زواج القاصرات

وقعت نيويورك أمرا يسمح بإتمام الزيجات عبر الإنترنت، وذلك بعد إلغاء العديد من حفلات الزفاف بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وبموجب القرار سيكون بإمكان سكان الولاية التقدم بطلبات إصدار وثائق الزواج إلكترونيا، وسيسمح لرجال الدين بإتمام الزواج عبر الإنترنت، كما كشفت محاكم دبى عن آلية إجراءات عقود الزواج فى دبى خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تتخذها فى سبيل مكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر استخدام تقنيات الاتصال عن بعد، مؤكدة أن "المأذونين الشرعيين سيستعينون بالاتصال عن بعد فى عقود للزواج بحضور الأطراف فى مجلس واحد حقيقى أو مجلس إلكترونى".

سفير مصر فى "جنوب أفريقيا": عودة العالقين المصريين إلى أرض الوطن اليوم

أكد السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا"، أن العالقين المصريين في "جنوب أفريقيا" استقلوا رحلة شركة "مصر للطيران" لإعادتهم إلى أرض الوطن، في رحلة تصل إلى "مطار القاهرة" صباح الخميس، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالعمل على إعادة أبناء "مصر" العالقين في الخارج بعد تداعيات وقف حركة الطيران عالمياً بسبب تفشي فيروس "كورونا".

صور.. وزير التعليم العالى يجرى تجربة حية لأول وحدة تعقيم بالعربية للتصنيع

حرص الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، على اجراء أول تجربة حية بوحدة التعقيم والكشف الحرارى، والمصنعة بالهيئة العربية للتصنيع.

أول فيديو لغرف العزل الصحي لمرضى كورونا المنتجة بـ"العربية للتصنيع"

ينشر ”الخليج 365” أول صور وفيديوهات لوحدات العزل الصحى لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، والتى تم تصنيعها بشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع.

ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وزير المالية: مصر ثانى أعلى دولة بالشرق الأوسط بالمؤشر العالمى لشفافية الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تقدمت ٢٧ نقطة مئوية، فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، بشكل تراكمى، خلال الدورتين السابقتين فى عامى «٢٠١٧، ٢٠١٩»، بعد أن كان ١٦ درجة عام ٢٠١٥

مرتزقة يوثقون مشاركتهم في معارك طرابلس ضد الجيش الليبى.. فيديو

وثق عدد من المرتزقة التابعين لحكومة الوفاق مشاركتهم في عمليات ضد الجيش الوطنى الليبى في طرابلس، وذلك خلال بث مقطع فيديو من محاور القتال في العاصمة الليبية، ونعى ‏موالون للفصائل السورية المدعومة من تركيا المرتزق "محمود مكي" من مدينة تل رفعت بعد إعلان مقتله، أثناء قتاله فى صفوف حكومة الوفاق بمحاور جنوب العاصمة طرابلس.

التعليم العالى تعلن: اختبارات إلكترونية بالجامعات العام المقبل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمب والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي للجامعات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن الاتجاه نحو التحول الرقمي للتعليم بدأ منذ أكثر من عام ونصف وتم البدء في تطبيقه في اختبارات القطاع الصحي والذي شهد نجاحا كبيرا، مشيرا إلى سعى الوزارة لتفعيل منظومة التعليم عن بعد داخل جميع الجامعات والمعاهد المصرية، والتي ستعمل على تقليل الازدحام فى الطرق، وكذا تقليل التلوث البيئي، بالإضافة إلى أن التواصل الإلكترونى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب سيكون أفضل من التوجه إلى الجامعات.

القمر يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم فى ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة

تشهد سماء مكة المكرمة تعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة المشرفة اليوم الخميس 7 رمضان 1441 الموافق 30 أبريل 2020 ( حسب تقويم ام القرى) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .