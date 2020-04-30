شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 12 حالة بعد تعافيهم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصى وإستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، اليوم الخميس، أنه تم إنهاء إجراءات خروج عدد 12 حالة من المصابين المصريين الذين تم شفاؤهم اليوم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، حيث حرص الفريق الطبى بالمستشفى علي تهنئة وتوديع حالات الخروج، متمنيين لهم بدوام الصحة والعافية، حيث يجرى مواصلة العمل على قدم وساق لعلاج باقى المصابين داخل المستشفى.

كما تقدم المتعافين بكامل الشكر والتقدير والإحترام لجنود العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي علي الجهد المبذول تجاه المرضي، وتقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي من أجل راحة المريض، حيث واصلت المستشفى سلسلة النجاحات اليومية، وذلك بعد شفاء وتعافى 14 حالة أمس من الفيروس وخروجهم من المستشفى.

وكانت قد شهد مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، الثلاثاء الماضى، عملية ولادة قيصرية ثالثة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث وضعت السيدة المعزولة في المستشفى مولودها بنجاح كبير بأيدى أطباء المستشفى، حيث إن حالة الأم والجنين بصحة وعافية وفي رعاية تامة، وذلك حسبما قالت مديرة المستشفى.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، فى بيان صحفى، أنه تم إجراء الولادة القيصرية الثالثة داخل مستشفي إسنا لمصابة بكورونا، وذلك تحت إشراف طاقم طبي علي أعلى مستوي داخل العزل الصحي، ضم كل من الدكتور محمد حمزة كشك قائد فريق العزل الصحي وأخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد عبد البارئ أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمود عبد النبي أخصائي الأطفال، والدكتور أحمد فتحي عبد الوهاب مدرس رعاية وتخدير بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد جابر مدرس مساعد رعاية و تخدير جامعة جنوب الوادي، والدكتور إبراهيم الدالي أخصائي مكافحة العدوي، وضم فريق التمريض كل من رضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وتمريض عمليات كل من "شيماء ونورة"، ومهندس صيانة علاء الدين حسين.

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1 مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 12 حالة



الاهالى ينتظرون الخروج على البوابات



جانب من المتعافين قبل خروجهم من المستشفى