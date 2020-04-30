شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طبيبة.. حكاية مديرة طوارئ أمريكية قتلت نفسها بعد إصابتها بكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مدينة مانهاتن الأمريكية وقعت حادثة مؤلمة، انتحرت طبيبة تعمل مديرة لقسم الطوارئ لأحد المستشفيات التى تعالج المصابين بكورونا، الغريب أن تلك الطبيبة كانت فى قمة نشاطها وحماسها للقيام بدورها، لكنها فجأة أصيبت بفيروس كورونا، ورغم تعافيها منه بعد 10 أيام، إلا أنها قررت فجأة الانتحار، فلماذا فعلت ذلك؟. الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك القصة المؤلمة التى تكررت مرتين فى نفس الأسبوع بنفس المدينة الأمريكية.

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