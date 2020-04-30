شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع محل مخبوزات بالبحيرة استخدم مياه غير صالحة فى تصنيع الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز، لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، ومواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط محل مخبوزات بدون ترخيص بمركز إدكو، وتبين استخدامه مياه غير صالحة فى التصنيع، وغمر المخمر بمياه غير نقية، واتضح استخدامه لقاذورات ومواد مخالفة، وتم غلق وتشميع المخمرات والفرن المستخدم للتصنيع .

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وقيد برقم جنح أمن دولة طوارئ .

وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين ، وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه، وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

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كما قامت مديرية التموين بالبحيرة، بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزي الدلنجات وكوم حمادة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منها 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و عدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاي وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية .

وتم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حمادة عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم ". وتحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حمادة حيث تم ضبط كمية تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .