رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنسيق الموقع بمشروع سكن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لـ27 عمارة بمشروع سكن مصر غرب جامعة دمياط.
وطالب رجب، مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، والانتهاء من أعمال المرافق، وجارِ تنفيذ أعمال الإنارة للمشروع، حتي تكون الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين.
وشدد رئيس الجهاز، على جميع الشركات المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تتفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية في توقيتات محددة.
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