بعد تسجيل أول حالة بشمال سيناء.. كورونا يضرب جميع محافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدران بوزارة الصحة، إن محافظة شمال سيناء سجلت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم الخميس.

وأضاف مصدر لمصراوي، أنه جرى عزل الحالة داخل مستشفى بئر العبد النموذجي، وإجراء التقصي الوبائي لمعرفة مصدر انتقال العدوى، ومتابعة المخالطين لها، وتنفيذ أعمال التطهير لمنزل أسرتها.

ولفت إلى أن الحالة تبلغ من العمر 65 عاما وهي من أهل المحافظة وليس من الوافدين.

ووفق المصدران، سجلت بذلك جميع محافظات الجمهورية إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن استمرت شمال سيناء بدون إصابات منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.