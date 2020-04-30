سقوط صاحب مصنع بحوزته 2.5 طن سكر مجهول المصدر بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن من القبض على صاحب مصنع بحوزتة2.5 طن سكر مجهول المصدر بالمرج. تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين بالقاهرة في ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته (2 طن سكر) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر تحت التعبئة، و(500 كيلو جرام سكر حر) معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائي" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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