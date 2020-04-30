إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب "توك توك" أعلى الطريق بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك أعلى الطريق بمنطقة البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في البدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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