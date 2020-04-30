ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلية و 63 طلقة نارية في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، أحد الأشخاص وبحوزته بندقية آلية و 63 طلقة نارية. معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، أفادت قيام (عاطل، مقيم بدائرة المركز) بحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمحل سكنه وضبط بحوزته (بندقية آلية- 3 خزينة–63 طلقة من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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