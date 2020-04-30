الأمن الاقتصادي: ضبط 939 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (939) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و(1012) قضية تموينية متنوعة.

وفي مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، تمكنت الحملات من ضبط (264) قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، جاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.