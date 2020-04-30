سقوط 3 موظفين بالدقهلية لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية وتمكين آخرين من البناء المخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 موظفين بالدقهلية، لاستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص دون اتخاذهم الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام ثلاثة أشخاص من (مسئولي الوحدة المحلية بكفر سرنجا التابعة لمجلس، ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية- اثنين منهم حالياً بالمعاش)؛ باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع اثنين من ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء بدون ترخيص ومنحهم خطابات تتضمن الموافقة على توصيل المرافق لتلك العقارات.

ومثبت بها أنها مقامه قبل عام 2008 على خلاف الحقيقة ، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام المتمثل في قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر .

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وكذا عقب سؤال رئيس اللجنة مدير التفتيش المالي والإداري، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين، وباستدعاء المتحرى عنهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.