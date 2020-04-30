في 24 ساعة.. الداخلية تحرر 162 مخالفة قرار الإغلاق و7 قضايا احتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

كما تم توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 199 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 7 قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، 162 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وغلق 2 مكان نشاط تعليمي مخالف.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.