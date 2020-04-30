الداخلية: ضبط 6 قضايا تهريب بـ1.6 مليون جنيه.. وتنفيذ 93 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة – أدوات منزلية)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها مليونًا و612 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط (20) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، عثور على غزل صيد، صيد في الممنوع).

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كما نجحت الحملات في تنفيذ 93 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 143 مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.